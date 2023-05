YouTube blokkerer annonseblokkere – Geeko

YouTube går på offensiven. Plattformen tester for tiden et tiltak som forbyr annonseblokkere. Tanken er å presse brukere til å abonnere på YouTube Premium.

Dette er en stor endring som YouTube forbereder seg på. Etter all sannsynlighet vil det snart ikke lenger være mulig å blokkere annonser på plattformen. Det var en Reddit-bruker som så oppdateringen først, støtte skjermbilde.

YouTube bekreftet raskt ryktene, men bemerker at dette er en liten skala test foreløpig. I popup-vinduet forklarer plattformen at annonseblokkere er forbudt pga «Reklame holder YouTube gratis for milliarder av brukere».

Åpenbart kan denne endringen i retningslinjene opprøre mer enn én Internett-bruker, annonser inntar en stadig viktigere plass i videoer. Denne avgjørelsen er imidlertid basert på samme logikk, siden YouTube verken søker mer eller mindre enn å øke antallet Premium-brukere.

Med over 80 millioner abonnenter innen utgangen av 2022, opplever YouTube Premium og YouTube Music Premium sterk vekst. Plattformen bestemmer seg nå for å ta en stor risiko, selv om det betyr å fremmedgjøre deler av fellesskapet, kan satsingen lønne seg. Om gruppen bestemmer seg for å gå hele veien gjenstår å se.

