YouTube eksperimenterer med lengre, men færre annonser

For Google er annonser avgjørende for at plattformen skal fungere. Etter et år langt eksperiment konkluderte selskapet med at brukere ville foretrekke lengre, sjeldnere annonsepauser.

© NordWood Themes via Unsplash

Google utfører mange Erfaringer med din online videoplattform.. De fleste av hans nyere prosjekter er relatert til kunstig intelligens, for eksempel YouTubes nye intelligente chatbot. Faktisk opplever AI en viss suksess hos Mountain View-giganten. Faktisk kan Bard også forstå videoer på selskapets videovertsplattform.

Denne gangen er imidlertid ikke Googles neste innovasjon vil ikke referere til kunstig intelligens heller ikke integreringen av Gemini, YouTubes multimodale AI men mer som reklamepauser av vertssiden.

Etter å ha redusert videoinnlastingen for å bekjempe annonseblokkere, Google eksperimenterer med varigheten og frekvensen.. Denne nye ettårige erfaringen, basert på TV-versjonen av applikasjonen, ville sikte tilby en mer «attraktiv» reklametjeneste For brukerne.

Ankomsten av en ny type kommersiell pause?

Google har konkludert med det lengre annonser, men mindre kan være løsningen. Ifølge selskapet, denne typen reklame ville resultere i lengre visningsøkter av sine brukere.

©Google

Dessuten foreslår Google og YouTube det Plattformbrukere foretrekker å vite den totale tiden som gjenstår. i stedet for antall annonser i reklamepauser. Med YouTube som en av de mest sette strømmetjenestene i verden, er disse Informasjonen kan være spesielt verdifull for Google.

Googles interesse for annonsering slutter åpenbart ikke der. Internett-giganten spesifiserer også i sin pressemelding at Annonsepauser vil nå være til stede i YouTube Short på TV uten at dette har påvirket negativt tjenesten.

YouTube-annonsering vil ikke stoppe når som helst snart

For å få pillen til å passere, Google gir noen tallutvilsomt for å prøve å overbevise de som er mest motstandsdyktige mot reklamene om at «massen» har akseptert dem. YouTube deler tre prosenter Angående annonser:

79 % av seerne foretrekker videoannonser gruppert sammen i stedet for spredt over en video.

YouTube-seerøkter på TV var 29 % lengre.

Til slutt økte YouTube Shorts-visningene med mer enn 100 % mellom januar og september 2023.

Disse informasjonen lover ikke godt og de endrer ikke det faktum at flertallet brukere vil gjerne klare seg uten reklame. Dessverre antyder denne studien også at med mindre du abonnerer på et Premium-abonnement, Tiden med annonsefri YouTube er virkelig over.