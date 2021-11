YouTube skjuler antall “misliker” under videoer – Bilde

YouTube kunngjorde onsdag at antallet «misliker» under videoene som sendes på plattformen deres nå vil bli skjult for å beskytte skapere mot trakassering og målrettede angrep. Brukere kan fortsatt klikke på «Jeg liker ikke dette innholdet»-knappen, men de vil ikke lenger se antallet negative anmeldelser. Skaperne på sin side kan se antall tommeltotter i deres personlige YouTube-studiorom, hvor de kan se de ulike dataene på kanalen deres. “Vi ønsker å skape et inkluderende og respektfullt miljø som lar skapere uttrykke seg vellykket og trygt,” sa YouTube i en uttalelse. “Denne innovasjonen er ett av de mange trinnene vi tar for å fortsette å beskytte skapere mot trakassering,” la nettstedet til.

YouTube bemerker at de eksperimenterte med noen skapere tidligere i år for å finne ut om det å ikke vise «Jeg liker ikke»-knappen begrenser antallet negative klikk. Spesielt for små skapere er nybegynnere og bekreftede resultater faste. Siden mai har Facebook- og Instagram-brukere vært i stand til å skjule antallet «likes» publikasjonene deres samler inn.