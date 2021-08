YouTube tester det nye Premium Lite -abonnementet for upubliserte videoer

Premium Lite-abonnementet tilbyr en ikke-annonsevisning uten andre funksjoner som nedlasting uten nett eller avspilling av YouTube Premium. Abonnementet ble oppdaget av en bruker, og deretter bekreftet Google at de kjørte et nytt abonnement, rapporterer The Verge. Det nye abonnementet vil bli testet i Belgia, Danmark, Finland, Luxembourg, Nederland, Norge og Sverige, heter det i rapporten.

En talsperson for YouTube sa i en uttalelse: “Vi tester et nytt tilbud for å gi brukerne enda flere valgmuligheter i Norden og Penelux (unntatt Island): premium lite til 6, 6,99 / måned (eller lokal ekvivalent per måned) og som inkluderer annonser som ikke er annonsert på YouTube. “

Premium Lite dekker Internett, iOS, Android, smart -TV -er og spillkonsoller og YouTube Kids -appen for visning uten annonsering gjennom YouTubes flaggskip -app.

Når Lite -abonnenter får YouTube uten annonser, vil det ikke ha noen YouTube -musikkfordeler som å lytte uten annonser, og andre funksjoner i Premium inkluderer ingen bakgrunnsavspilling eller offline nedlasting.

Lite er hovedsakelig plassert for brukere som er tilknyttet videostreamingsnettstedet. Det nye premium lite -abonnementet er omtrent 60% av den faste prisen. Prisene kan imidlertid variere for forskjellige markeder. I tillegg tester YouTube fortsatt abonnementstjenesten, noe som kan resultere i en større versjon, eller de kan droppe programmet helt.

