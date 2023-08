YouTube vil gjøre knappen Hopp over annonser mindre synlig

Annonser har blitt krigens sener på YouTube. Etter bloggere, trykker Google på knappen for å sende annonser. Har alltid som mål å forbedre lønnsomheten til nettstedet.

Å kjøre en annonse på YouTube vil snart kreve zooming. Google fortsetter sin policy om å forbedre annonseinntektene på plattformen sin og trykke på den populære «Hopp over annonser»-knappen.

Hvis du ikke bruker Blogger og ikke er YouTube Premium-abonnent, er du sannsynligvis kjent med denne rutinen. En som innebærer å vente på at nedtellingen er over for å spille av en annonse og få tilgang til innholdet ditt. Men ifølge Thomas Ezell planlegger Google å redusere knappens synlighet.

Hos X, tidligere Twitter, omtaler denne Google-annonseeksperten Mountain View som en gigant Tester for tiden det nye designet. Liten og veldig gjennomsiktig. På Googles side sies endringen å oppfylle et spesifikt krav. Eller endre knappdesign for å matche det nye YouTube-grensesnittet.

Det er klart at pillen er litt vanskelig å svelge. For Thomas Ezell blir den nye knappen oftest oversett. Dette vil føre til økt forbruk av annonser på plattformen og tilsvarende økning i inntekter.

_

Følg Keiko Facebook, Nettverkslys Gå aldri glipp av nyheter, tester og tips med Instagram.