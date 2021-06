YouTuber Gibsta døde i en alder av 17 år etter operasjonen

Hyllest til Alex (Bilde: YouTube / Gipsta)

YouTuber Gibsta er død 17 år gammel, med tusenvis av fans som deler hyllest online.

Tenåringen – som egentlig heter Alex – led av hjertesvikt, og det ble antatt at operasjonen kunne redde livet hans.

Søsteren hans delte meldingen på Twitter-kontoen sin: ‘Hei, dere vet alle at broren min gikk bort i dag.

Han hadde en veldig vanskelig operasjon som varte i 7 timer, men hjertet hans orket ikke lenger dette, han var for svak til å overleve. Himmelen mottok en annen engel, som er min klippe og alt. RIP Alex x ‘.

Han la til: ‘Alex er så takknemlig for alle de som støttet sykehusturen hans, og dere var alle så overrasket! Dere fulgte ham hele tiden.

‘Alle nyhetene var over hodet på ham. Han fortsatte på grunn av all den gode støtten han fikk fra Twitter. RIP Alex. ‘

I løpet av noen uker etter at han døde, fortalte Alex fans om sin kommende hjerteoperasjon. Under oppholdet på sykehuset var han kjent for å være positiv, inkludert videoer fra sykehusanmeldelser.

Hans siste tweet lyder:

Hans siste tweet lyder: ‘Hvis dette ikke fungerer, er det en flott tid å takke folk for alt du har gjort for meg å gå inn i en livreddende prosedyre, men vi ber om at vi ser det. De ser ikke fremgang og sier ikke at de ikke kan gjøre noe etter operasjonen. ‘

Alexs kanal har for tiden 14 000 følgere og flere abonnenter for å hylle den avdøde YouTube.

Han delte fotballvideoer og var Manchester United-fan.

I en av de siste videoene takket han fotballmiljøet etter å ha satt opp en GoFundMe for seg selv og familien.

‘Jeg ønsket å si takk fra bunnen av hjertet mitt,’ sa han. ‘Jeg føler at jeg skylder denne videoen til alle, en spesiell takk til alle, til alle som donerte, til de som delte, og til alle dere som gir kjærlige meldinger hver dag, for det er det jeg får.’

I skrivende stund har innsamlingsaksjonen overgått sitt 10 000 mål på over 11 11 000.

Hyllest til Alex, en fan skrev: ‘RIP Alex. En av de beste gutta her. En slik slags sjel og vil snakke med alle som vil chatte. Gud vil ta vare på deg. ‘

‘En ydmyk gutt som bare ønsket å hjelpe andre, gikk veldig raskt. Rip Alex, sa en annen. Og en til sa: ‘En av de beste gutta i denne appen er RIP Alex, broren til Rest in Perfect Peace.’

