YouTuber Nabils urovekkende avsløringer

I en video som ble lagt ut 24. april, husket Nabil at den fransk-marokkanske rapperen Lordiste sponset Marwa Loud, en nykommer på musikkscenen. Et vennlig forhold ble født mellom de to, men ble ikke sett positivt på av rapperens kone, som bestemte seg for å ansette en privatdetektiv for å etterforske Marva Loud. Derav anklagene om hekseri, barneofring…, melder Her er det.

Når han snakket om forholdet til sin tidligere protesjé Marva Laut, kunngjorde Lordiste i 2019 at han «nesten døde akkurat der» på settet til Guillaume Play. I sin lange video påpeker Nabil at Lardists kone, Marwa, brukte tjenestene til en privatdetektiv for å følge Lute, som senere flyttet til Marokko. Under denne turen møtte sangeren en tryllekunstner. Etter å ha blitt informert om denne historien, bestemte rapperen seg for å gjennomføre sin egen etterforskning og finne heksen.

Etter å ha reist til Marokko og møtt en detektiv ansatt av kona, ble Lordiste angrepet da han kom tilbake til Frankrike. Angrepet ble sponset av Marwa Loud og utført av tidligere venner av rapperen. Men det er ikke alt. En eldre kvinne fortalte en videograf under rettssaken hennes at «en baby ville blitt ofret mot rapperen Lordist».

«Jeg vet ikke hvem du er, ingen kjenner deg uansett, jeg er fortsatt med i historiene selv om jeg ikke har hørt noe… Det er ingen å skylde på, de er sikre på at det er meg», svarte Marva i en høy sang. På Instagram. Selv om Nabil forsikrer at sangeren ikke har noe med denne historien å gjøre, lover han nye avsløringer i saken.