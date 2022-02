Ytelsen for CPUer vil økes med 40 % og vil bli utgitt i sommer

Intels flaggskip 12. General “Alder Lake”-prosessor Core i9-12900K kommer med 16 kjerner og 24 tråder.

Intel la ut sitt veikart for prosessorer under sitt investormøte. Produsenten sa at det vil bli offisielt lansert En ny generasjon “Raptor Lake” senere i åre, sannsynligvis sommeren 2022. Disse prosessorene har 24x kjerner (8 P-kjerner og 16 E-kjerner) og 32 tråder, forbedrede OC-funksjoner og AI M.2-modul. De har en LGA1700-sokkel og tilbyr tosifret ytelsesgevinst.

Disse nye Raptor Lake-brikkene vil være en tøff oppgave å konkurrere med de neste prosessorene AMDs Ryzen Zen 4, som er veldig kraftig. Faktisk er disse Merking av enden av sokkel 4 og gravert ved 5 nm. Så vi forventer den største forbedringen i ytelse.

Hva er ytelsen til Intels Raptor Lake-brikker?

På sin YouTube-kanal kunngjør Moore’s Law is Dead at vi kommer til å se store ytelsesgevinster på Intels neste generasjons prosessorer. Ifølge ham skal Intel levere opptil 13. generasjons Raptor Lake-prosessorer 15 % ytelsesøkning i enkeltserier og 40 % i flere tråder.

Brikkene er kjent for å bruke “Raptor Cove” CPU-kjerner for første gang optimalisert for ekstreme arbeidsbelastninger. Som vi sa før, er B-kjerneytelsen mer enn en dobling av antall kjerner, Intel vil bruke 8 ekstra e-core-kjerner i denne generasjonen. Disse vil være mer energieffektive kjerner enn dagens Greysmond-kjerner. Imidlertid må prosessorer fortsatt være det De samme feilene til sine forgjengereGjelder også Høyt energiforbruk.

Den forteller oss også at Moores lov er død Stasjonære prosessorer innen utgangen av 3. kvartal 2022, Det amerikanske selskapet bør fokusere på drift med HX / H / U-brikker fra slutten av året. Intel valgte samme strategi Alter LakeDet var den første som introduserte brikker for stasjonære PC-er.