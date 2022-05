Ytelsesrekord for solcelle

Du vil også være interessert

[EN VIDÉO] Solcellepaneler må fortsatt reise i verdensrommet De fleste satellitter er utstyrt med solcellepaneler. Ved hjelp av solen kan de lade batteriene til sonder og baner innenfor solsystemets grenser. Over 60 år med teknologi blir oppdatert igjen i videoen.

EN SolcellepanelUansett hvor effektiv den er, har den ikke muligheten til å omdanne alt til strømEnergi Det han får Solen. Ikke langt derfra. Ytelsen avhenger for eksempel av panelets orientering. Men det inkluderer også mange typer solceller. Noen viser en høyere avkastning på 25 %, mens andre ikke overstiger 10 %. Og idag, Forskere fra Nasjonalt laboratorium for fornybar energi (NREL, USA) kunngjør at de har utviklet en teknologi som kan oppnå 39,5 % effektivitet. Rekord for å bli den mest effektive solcellen innen alle typer teknologier.

Hemmeligheten? Kalles solcellen «Kvantebrønner». Disse celletypene bruker mange tynne lag. Når systemet er oppgradert, vil Fysikere III-V integrerte den i en tre-kryss enhet basert på objekter – navngitt basert på deres posisjon Oversikt over elementer – Med forskjellige begrensede stropper. Hva du skal justere hvert møte for å fange en annen skive Spektrum Sollys.

Store nyheter: Et NREL-forskningsgjennombrudd førte til en solcelle med en rekordkapasitet på 39,5 % under 1-sols globalt lys. Det er den mest effektive solcellen av noe slag, målt ved bruk av standard 1-sol-posisjoner. Lære mer https://t.co/Q1LDrQ5V5mpic.twitter.com/sdvARrUQWI – NREL (NREL) 18. mai 2022

Kvantebrønner og mange kryss

Kvantebrønner Mellomlag For å øke båndgapet til arsenitt Vakuum (GaAs) Eller for å forbedre ytelsen ytterligere, en ny avfyring av en øvre celle laget av gallium-indiumfosfid (GaInP), f.eks. Det tok flere tiår for forskere å finne den beste arkitekturen for dette Fotovoltaisk celle.

Å oppnå ytelse er ikke en stor overraskelse med en solcelle bygget rundt III-V-objekter. De er kjent for sin høye ytelse. Problemet er at produksjonsprosessen var dyr frem til da. Og begrenset applikasjoner Denne typen celler for hovedapplikasjonene av typen Satellitter Hvor Drone. Men NREL-forskere har også jobbet med dette viktige punktet. De lover at cellene deres ikke bare er veldig effektive, men også veldig økonomiske.

