Ytringsfrihet: Publiseringen av Norges nye internasjonale strategi

Den norske ambassaden i Kuala Lumpur og Hanoi inviterer deg til å bli med utenriksminister Ene Eriksen Charoyd mens han presenterer Norge er nytt Internasjonal strategi for å fremme ytringsfrihet 29. juni kl 20.00 malaysisk tid.

Om dette arrangementet

Ytringsfrihet og informasjonsfrihet er avgjørende for demokratisk og bærekraftig utvikling. Likevel undertrykkes ytringsfrihet i mange land og omstendigheter. Disse inkluderer angrep på journalister og uavhengige medier, samt angrep på menneskerettighetsforkjempere og kunstnere. Utfordringene til ytringsfriheten blir stadig mer komplekse. Spredningen av feilinformasjon og hatytringer på digitale plattformer har ført til mer komplekse utfordringer når det gjelder å beskytte ytringsfriheten. Global tilgang til digitale verktøy og plattformer er viktig for å sikre like rettigheter til å delta i samfunnet. Samtidig blir disse verktøyene ofte misbrukt av regjeringer og frivillige organisasjoner for å krenke ytringsfriheten og andre menneskerettigheter.

I denne sammenhengen vil det norske utenriksdepartementet presentere en ny strategi for å fremme ytrings- og informasjonsfrihet, mediefrihet og beskyttelse av journalister. Inkluderer innspill fra internasjonale partnere og eksperter for diskusjoner om hvordan myndigheter, private selskaper, media og det sivile samfunn kan samarbeide for å fremme og beskytte ytringsfriheten online og offline.

Høyttalere:

Ine Eriksen Sreide, norsk utenriksminister

Maria Ressa, etterretningsjournalist og administrerende direktør i Rapler

Irene Khan, FNs konvensjon om ytringsfrihet og ytringsfrihet Spesiell rapportør

Nancy Hers, president, Norsk ungdomsforum for ytringsfrihet

Myna Kia, medlem av tilsynet, direktør, Human Rights Watch, globale koalisjoner og partnerskap

Finn mer informasjon og registrer deg Her