Yu Gi Oh! Cross Duel: Rules for Mobile Multiplayer Games and Gameplay Revealed

De Jump Festa 2022 det var muligheten til å oppdage mange nyheter om lisensen Yu-Gi-Oh!, med for eksempel en ny tilhenger og du Hvordan spille fra Yu-Gi-Oh! Mesterduell. Vi fikk også se der for første gang. Yu-Gi-Oh! Kryssduell, som vil tilby en helt ny spillestil for 4 spillere og ble introdusert i sommer. Følgende video er repetisjonen av hele segmentet dedikert til ham, som vi vil forklare i resten av denne artikkelen, i tillegg til å være basert på manualen fra den offisielle nettsiden. Og i motsetning til det klassiske spillet, er reglene mer komplekse å forstå med det første.

For å komme i gang, Yu Gi Oh! Cross Duel vil inneholde innhold fra lisensens syv store animasjonsserier, fra Monsterduell i SYV. Siden dette er et showdown for 4 spillere, har de klassiske reglene blitt endret og ikke bare litt, for å begynne med det faktum at i tillegg til Synsvinkel (4000 grunnleggende, med en grense på 8000), en grense på 8 runder ble lagt til før duellen tok slutt. Deretter gjøres den endelige klassifiseringen i henhold til antall PV gjenstående. Også hvis en av deltakerne har sin PV ved 0 på slutten av en sving, avsluttes duellen.

Kun tre kortplasser Monster og så mye for bokstavene Felle er tilstede på spillebrettet, kortene Magi de forblir i hånden til de brukes. Turene er organisert som følger: til Hovedfase der alle spillere trekker et kort og deretter kaller monstre og posere Feller, Y til Kampfase med mulighet for aktivering Magi Y Ferdigheter tidsbegrensning før du kan flytte skapninger og angripe. Effektene er også tilpasset og vil derfor ikke nødvendigvis være de samme som i Mesterduell for samme kort.

Sitater gjøres ved å velgeAngrep bølge Forsvarer skyve kortet inn i sporet, men i begge tilfeller forblir det med forsiden opp. Hvis påkallelsen Avansert det fungerer alltid det samme Synkron bare be om to monstre eller mer, hvis totale nivåer er lik nivåene til skapningen vi ønsker å tilkalle. Vi må uansett tenke på hvilken spiller vi ønsker å gni skuldrene med, siden hver rute er kun knyttet til en av våre tre motstandere, så posisjonering er viktig. Dette er imidlertid ikke tilfelle for de Feller, som også aktiveres automatisk Når betingelsene som er angitt på kortet er oppfylt, bør de ikke legges lett ut!

De monstre i posisjon tilAngrep de vil da flytte til midten på linjen som forbinder dem med motstanderen, med mindre de har en Evnen akselerere hastigheten eller har opplevd en retardasjonseffekt. Når to monstre ta på hverandre, det er på tide å kjempe! Og hvis det er tre eller flere på samme rad, vil de som står overfor hverandre prioriteres før de går videre til neste. Subtiliteten er detetter hver kampAngrep av en Monster Den avtar i henhold til forskjellen mellom sistnevnte og skapningen til skapningen den nettopp ødela.. Det samme gjelder for Forsvarer og når noen av disse statistikkene faller til 0, blir kortet ødelagt.

Og en gang på slutten av linjen, hvis området er tomt, er det mulig redusere direkte Synsvinkel av motstanderen (utgangspunkt), mens du gjenvinner samme mengde PV passasjen (derav grensen ved 8000). Hvis en Monster er tilstede i en annen linje, så begynner en kamp med den samme muligheten for å angripe direkte hvis resultatet er gunstig for oss og det ikke var i modus Forsvarer.

Enda en liten subtilitet, midt i feltet, i skjæringspunktet mellom midtlinjene er det et “belønning”-kort som kan være nyttig for spilleren som samler den. Ellers vil “Essmonstrene” (bare ett pr plattform), som er bokstaver Ultra sjelden (UR), de har rett til vakker innkallende kino som kreves i de siste spillene, og de har veldig kraftige evner. Ja, til og med Hvit drage med blå øyne har effekter her! Videre ser det ut til at det er mulig å modifisere visse Ferdigheter, de i blått tilbyr her en øke statistikk til dette kjære Blå øyne.

Her er endelig noen Ferdigheter spesielle masterkort:

Dark Magician (Yami Yūgi) – Når en magi aktiveres, gir den skade til alle spillere.

– Når en magi aktiveres, gir den skade til alle spillere. Hvit drage med blå øyne (Seto Kaiba) – Kan ødelegge ethvert monster.

– Kan ødelegge ethvert monster. Neos, Elemental HERO (Jaden / Jūdai Yūki) – Selv om den blir ødelagt i kamp, ​​går den tilbake til hånden og innkallingskostnaden reduseres, mens mobiliteten øker.

– Selv om den blir ødelagt i kamp, ​​går den tilbake til hånden og innkallingskostnaden reduseres, mens mobiliteten øker. Stardust Dragon (Yūsei Fudō) – Monstre på lavt nivå kommer tilbake til hånden hvis de blir ødelagt.

– Monstre på lavt nivå kommer tilbake til hånden hvis de blir ødelagt. Nummer 39: Utopia (Yūma Tsukumo) – Jo flere fiendtlige monstre blir ødelagt, jo mer øker kraften deres for å redusere angrepet til de kjempende monstrene.

Ja, det vil ikke være et stykke kake å sette seg inn i alle forviklingene ved Yu-Gi-Oh! Kryssduell, hvis utgivelsesdato vi fortsatt ikke vet. Mindre hodepine, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution er han selges av Fnac € 39,99 på PC.