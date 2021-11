ZD Tech: Din 13-tommers bærbare datamaskin? Søppelkurv! Gjør plass for en 2 kg PC med en 16-tommers skjerm

Hei alle sammen og velkommen til ZD Tech, ZDNets daglige redaksjonelle podcast. mitt navn Guillo-serien I dag skal jeg forklare deg Hvorfor kaste 13-tommers Ultraportable og unne deg en 2-kilos bærbar PC med 16-tommers skjerm.

I lang tid var trenden med bærbare datamaskiner alltid kraftigere, alltid mindre, og derfor alltid lettere.

Så, alltid kraftigere, det er alltid tilfelle. Jo lettere, kan det fortsatt være. Men liten, det er over. Grunnen til dette, eller takk, er den massive introduksjonen av fjernarbeid. Det kommer vi tilbake til.

Men først, her er noen bevis jeg må si.

Apple introduserer 16-tommers mote

Apples nye bærbare MacBook Pro M1 Max kommer med et 16-tommers alternativ. Selvfølgelig er dette veldig dyrt: over 2700 euro. Og han veier to kilo. Men denne nye laptopen illustrerer en sterk trend.

Faktisk tilpasser andre produsenter seg raskt til 16-tommeren. HP har introdusert for profesjonelle en variant av flaggskipmodellen, Spectre x360 2-i-1 bærbar PC, på 16 tommer. Tito for Dell og Lenovo.

Til nå har alle tre merkene kun tilbudt 16 tommer til videospillentusiaster. Nå retter fagfolk seg mot disse bærbare datamaskinene i storformat.

Hvorfor faller datamaskinprodusenter for store bærbare datamaskiner?

Vel, fordi kundene deres bruker maskinene sine til å spille på jobb og hjemme. Reiser de alltid med laptop, blir det mindre og mindre. Ja, denne trenden er en av konsekvensene av den massive introduksjonen av fjernarbeid rundt om i verden.

Selv om du flytter en tung maskin av og til, blir det tydelig at du trenger flere fasiliteter for å lese informasjonen på skjermen.

Så, kommer du til å flytte noen ryggrader når du går til kontoret med et dødt esel på offentlig transport? Ikke nødvendigvis, forklarer Acer-sjef Jason Chen. Ja, størrelsen på skjermene øker, sier han. Men mekaniske lover blir også tynnere og lettere. Bærbare produsenter bruker ofte 15-tommers datamaskinrammer for å støtte 16-tommers skjermer.

Om to år vil du få smaken for større skjermer som vil få deg til å akseptere en 17-tommers bærbar PC. Acer CEO lover økt etterspørsel etter 17-tommers Chromebook Formfaktor tildelt arbeidsstasjoner så langt.

