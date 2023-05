Les mer Sergey Zhirnov (tidligere KGB-offiser): «Jeg er veldig redd for Ukrainas seier»

For denne aggresjonsforbrytelsen, «ondskapens begynnelse», «må det være ansvarlighet», sa Zelensky i en tale til diplomater og andre embetsmenn, og refererte til Russlands invasjon av landet hans og ba om «storstilt rettferdighet», ikke » hybrid straffrihet». «.

jeg er Ukrainas president Volodymyr Zelensky ba om opprettelsen av en spesialdomstol for aggresjonsforbrytelsen etter et overraskelsesbesøk til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) fra Haag torsdag.

«Den kan bare brukes av domstolen,» understreket han, og la til at ICC ikke har jurisdiksjon til å straffeforfølge forbrytelser av aggresjon mot Russland, som ikke har signert Roma-vedtektene.

D Crew er også på stedet

«Vår støtte er urokkelig», understreket lederen av den belgiske sentralregjeringen, som besøkte Kiev på slutten av fjoråret. I mellomtiden har Mr. Zelensky ankom Brussel i februar i fjor. «Siden det er minnedag i Nederland og i morgen er frigjøringsdag, gjenklanger dette møtet enda mer,» sa Mr. De Crewe understreket.

13. mai ventes Volodymyr Zelensky til Berlin av kansler Olaf Scholes og president Frank-Walter Steinmeier. Han skal dagen etter, i Aachen, i sitt navn og i det ukrainske folkets navn motta Charlemagne 2023-prisen, som ble opprettet i 1949 for å fremme et spesielt bemerkelsesverdig engasjement for forståelse i Europa.