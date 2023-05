Zelensky vurderte streik i Russland: Washington Post-avsløringer

Dette er informasjon En eksklusiv levert av våre kolleger fra The Washington Post i morges. En amerikansk avis bekrefter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky vurderer en streik i Russland.

Volodymyr Zelensky sies å være «Foreslo å gå i en dristigere retning. For å legge press på Moskva, okkuperte det russiske landsbyer og bombet en rørledning som fraktet russisk olje til NATO-medlemmet Ungarn. Zelensky skal personlig ha forsøkt å skaffe ultralangdistansemissiler for å treffe mål innenfor Russlands grenser. En uttalelse hentet fra klassifiserte amerikanske etterretningsdokumenter. Presidenten observerte samtalene hans med topphjelpere og militære ledere.

Washington Post peker på dette rådet fra den ukrainske presidenten.Ved å nekte å bruke våpnene de leverer til angrep inne i Russland og ved å fokusere på russiske styrker inne på Ukrainas territorium, har tilliten til vestlige regjeringer blitt undergravd.Men hvem vurderer andre ting»«Bak lukkede dører».

«Ukraina invaderer ikke noen»

På spørsmål om muligheten for å invadere deler av Russland, kalte Zelensky amerikansk etterretnings påstander for «fantasi». Han forbeholdt seg imidlertid retten til å bruke ukonvensjonelle taktikker i forsvaret av landet sitt. «Ukraina har all rett til å forsvare seg selv, og det er det vi gjør. Ukraina invaderer ikke noen,» husket presidenten. «Når så mange mennesker døde, når det var graver og når folket vårt ble torturert, mener jeg at vi bør bruke enhver taktikk.»

