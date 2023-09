Zen avslører den skrekkinspirerte «Pinball M.»

Zen Studios siste kreasjon: Pinball M! Under MixNext Online Showcase, avduket Zen denne splitter nye digitale flipperspillsiden designet for skrekkfans.

Pinball M vil lanseres med fem IP-inspirerte skrekkbord i verdensklasse, inkludert Chucky’s Killer Pinball i samarbeid med Global Games og Digital Platforms, Dead by Daylight Pinball i samarbeid med Behavior Interactive og Zen’s Wrath of the Elder Gods Director’s.

For å avrunde utgivelsen utvikler Zen også to andre tabeller som vil bli utgitt på et senere tidspunkt. Hvert Pinball M-bord er fullt lastet med spilling designet for å engasjere spillere, med kildeinspirerte elementer for en autentisk opplevelse.

Terroren stopper ikke ved slutten av spillet! Pinball M introduserer en ny «Play Corner»-funksjon i bordmenyen som fordyper spillere i et 3D-miljø som matcher hvert bords skrekkinspirerte design, med utrolig morsomme tilpasningsalternativer som gjør hvert enkelt «single play corner». Spillere kan tjene sine egne in- spill gjennom skumle dekorasjoner mens de spiller Skap grusomheter Med Play Corners vil du bli fordypet i den skremmende verdenen til hvert flipperbord – du vil aldri forlate!

Pinball M transporterer spillere inn i en verden av terror, der hvert flipperslag fører til seier eller katastrofe. Pinball M bør begynne å terrorisere spillere på PlayStation, Xbox, Steam, Epic Games Store og Nintendo Switch.