Zendaya kommer tilbake til scenen for første gang på 8 år og rocker Coachella

De to artistene fremførte to sanger fra lydsporet til HBO-serien «Euphoria», der Zendaya spiller hovedrollen. Fans av serien var henrykte over dette overraskende utseendet, da de oppdaget det på stedet eller gjennom skjermene deres. Overraskelsen avsluttet Labrinths andre konsert på Coachella-scenen i år. Sangeren startet sangen jeg er trøtt, Zendayas stemme ble hørt og til alles overraskelse gikk han på scenen til publikums jubel. De to sang senere All of Us, som markerte den første sesongen av hitserien.

Zendaya har vært kjent som skuespiller siden ungdommen takket være Disney Channel-serien rist det, Hun er ikke fremmed for musikk. Han ga faktisk ut et album i 2013 og dro på turné i 2015, så han har god erfaring på scenen. Men de siste årene har frøkna bestemt seg for å legge musikken til side og fokusere på skuespillerkarrieren. Hans opptreden på Coachella var hans første konsert live på åtte år og overrasket publikum fullstendig. «Ord kan ikke uttrykke takknemligheten jeg føler etter denne magiske kvelden»sa skuespillerinnen i en Instagram-historie som ble lagt ut etter showet. «Takk til broren min Labrinth for at du inviterte meg […] Takk for kjærligheten du ga meg i kveld, du tok bort all sceneskrekken min. Sanger Labrinth vet hvordan han skal glede fansen, fordi Zendaya ikke er den eneste gjesten til artisten. Faktisk er sangerinnen Sia, som gjemmer seg under den imponerende parykken sin, sammen med danseren Maddie Ziegler, kreditert for klippet. Lampe, Og tok scenen. Sammen forklarte de temaet Tordenskyer. I løpet av sin første helg på Coachella inviterte han til og med Billie Eilish til å synge en sang.