Zero Motorcycles utvider garantien på sine elektriske motorsykler til 5 år gratis

Elektrisk motorsykkelprodusent Zero Motorcycles presser aggressivt gjennom garantiperioden for sine monteringer. Inntil nå garantert i 2 år, vil det amerikanske merkets motorsykler dra nytte av 5 års dekning fra 2024.

California-produsenten Zero Motorcycles benyttet seg av EICMA-messen i Milano for å presentere det som vil utgjøre hele utvalget av elektriske motorsykler for 2024. Programmet for denne vintagemodellen lover å bli okkupert av en Zero S som er i stand til å nå 248 km autonomi, en Zero SE som vil akselerere raskt 150 km/t eller opp til en fullstendig fornyet Zero DS-rekkevidde.



Merket har også gjort seg bemerket ved å vinne Maudes Trophy der syv syklister byttet bak rattet på et par Zero DSR/X for å tilbakelegge nesten 1700 kilometer. En reise der merkets elektriske motorsykler vil møte ganske lave temperaturer, ned til -6 ° C, snø og til og med is.

Derfor er Zero Motorcycles elektriske motorsykler solide, og merket har til hensikt å kunngjøre dette ved å gjennomgå garantipolicyen. Til nå har de vært garantert i 2 år i Frankrike, og vil nå dra nytte av en ytterligere 3-års garantiforlengelse for å dekke totalt 5 år – utvidelsen vil også kunne overføres dersom motorsykkelen selges videre.

Denne utvidelsen gjøres uten ekstra kostnad, har ingen kilometergrense og vil være gyldig «Fra 2024 har modeller blitt bestilt og levert i det europeiske nettverket.». Denne utvidelsen er et resultat av samarbeid med Real Garant Zurich, som spesialiserer seg på å dekke nye kjøretøy. «Det er en stor ære for Zero Motorcycles å samarbeide med en pålitelig og respektert partner som Real Garant Zurich for å tilby våre kunder en fem års utvidet garanti. Denne utvidelsen reflekterer virkelig tilliten vi har til kvaliteten og påliteligheten til motorsyklene våre.»bekrefter Umberto Uccelli, visepresident og daglig leder for Zero Motorcycles i Europa.