ZEvent 2022: Dato, streamere, forening og mer…

ZeratoR har annonsert 2022-versjonen ZEvent GoodPlanet vil støtte foreningen og arrangere et nytt utstillingsvindu. Streamere, datoer og mer, alt du trenger å vite.

Etter flere dager med venting løftet ZeratoR presset på sin 4. juli-kunngjøring, har den populære streameren endelig avslørt at ZEvent 2022 kommer snart.

Denne nye utgaven vil nok en gang være vertskap for et utstillingsvindu dagen før arrangementet begynner, og mange flere personligheter vil være tilstede.

En verdifull vitrine

I akten vil du spesielt finne PV Nova, LittleBigWhale, French Fuse, Berywam, Bigflo og Oli og Soprano, som vil gi et vanvittig show til alle besøkende og besøkende på stedet.

Faktisk kan konserten på Zenith i Montpellier 8. september romme opptil 6000 mennesker. De Billett Den åpnes offisielt 11. juli fra klokken 07.00.

Når finner ZEvent 2022 sted?

ZE-eventet starter 9. september kl. 18.00 og avsluttes 11. september.

Også i år vil streamere gi alt på sine respektive kanaler for å samle inn så mange donasjoner som mulig til den gode saken.

Etter Redd Barna, Røde Kors, Leger uten grenser, Pasteur Institute, Amnesty International og Action Against Hunger, vil streamere nå samles for GoodPlanet Association, en fransk veldedighetsorganisasjon.Sett økologi i hjertet av bevisstheten og vekk viljen til å handle avgjørende for jorden og dens innbyggere«.

Du hadde ikke forventet å se oss igjen så snart, innrøm det. 👀 De #ZEvent2022 Finnes fra 9. til 11. september! Mer enn 50 streamere slår seg sammen for et 50-timers maraton til fordel for veldedighet @GoodPlanet_ . Mer informasjon: https://t.co/vlyZyq8yMB pic.twitter.com/7XcalH9q4I – Z Event (@ZEventfr) 4. juli 2022

Hvilke streamere vil være på ZEvent 2022?

I år har Alexclick, AlphaCast, Altair, AngleDroit, Antoine Daniel, Arkunir, AvaMind, Baghera Jones, Berlu, Blitzstream, Bob Lennon, Bren, CaMak, CarlJr, Ceb, Chap, ChowH1, Dach, DamDamLive, Doigby, Dr. Stjerner, Gius, Gom4rt, Horty, ImsoFresh, Jbzz, Jean Massiet, Jeel, Jiraiya, Kenny, Lapi, LeBouseuh, Lege, LittleBigWhale, LRB, Master Snakou, Mister MV, Moman, Mynthos, Narkuss, NBK, , Shaunz, Shisheyu, Skyrozz, Skyyart, Tonton, TPK, Trinity, Ultia, Un33d, Wakz, Xari og ZeratoR vil alle være med på dette morsomme arrangementet.

I de kommende dagene, som hvert år, vil streamere avsløre donasjonsmålene sine, noe som vil gi et lite løft til publikumsmotivasjonen og få inn litt donasjoner.

Mot en gjenoppbygging av ZEvent etter denne versjonen

Etter kunngjøringen av den nye versjonen av ZEvent, har ZeratoR annonsert at formatet til denne veldedighetsarrangementet vil gjennomgå endringer fra neste år.

Faktisk ønsker ZeratoR å gå tilbake til en mer kontrollert begivenhet som samler færre streamere.

Imidlertid er detaljer om denne nye formelen til ZEvent fortsatt svært sparsomme.

Men i mellomtiden møtes vi 8. september for utstillingsvinduet og dagen etter for ZEvents store lansering!