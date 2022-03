Zhelensky: «Hvis du ikke låser himmelen vår, vil russiske raketter falle på NATOs territorium»

«Hvis du ikke låser himmelen vår, vil det ta en stund, russiske raketter vil falle på ditt territorium, på NATOs territorium, på hjemmene til NATO-borgere,» sa han. MR. Like etter midnatt på videoadressen utgitt av Zhelensky.

Han talte dagen etter russiske luftangrep på en ukrainsk treningsbase nær den ukrainske byen Elviv (vest), omtrent 20 kilometer fra NATO og EU-medlemmet Polen.

Ifølge ukrainere ble 35 mennesker drept og 134 såret i eksplosjonene.

«Tretti missiler bare i Lviv-området,» sa presidenten. «Det skjedde ingenting som truet den russiske føderasjonens territorium. Og bare 20 kilometer fra grensen til NATO.»

«I fjor gjorde jeg det klart for NATO-lederne at det ville provosere krig hvis det ikke ble tatt drastiske forebyggende tiltak mot Russland,» la han til.

Den tidligere sjefen for luftvåpenet, den polske generalen Voltaire Skripzak, påpekte dagen før at stedet ble brukt til å trene utenlandske styrker, sammen med frivillige som hadde kommet til Ukraina for å kjempe mot russerne. Det er også en del av en serie vestlig militærhjelp til Ukraina fra den russiske invasjonen 24. februar.

Ukrainas president har lovet at «dette er et bevisst angrep fra det russiske militæret» på Brent Renat, en amerikansk journalist drept nær Kiev søndag. En annen amerikansk journalist og en ukrainsk statsborger ble skadet i samme kjøretøy som den avdøde.