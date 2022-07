Zhou ser tilbake på sin forferdelige ulykke: «Jeg forstår ikke hvordan jeg kom meg ut av det med så få konsekvenser»

I denne spektakulære krasjen beviste haloen, introdusert i 2018, nok en gang sin effektivitet ved å beskytte hodet til Alfa Romeo-føreren. Den levende cellen spilte også sin beskyttende rolle perfekt. Men til tross for den enorme fremgangen, lar noen ulykker oss påpeke manglene. I dette tilfellet er problemet hvor bilen fullførte løpet, fast mellom dekkveggen og barrieren. Så Zhou kunne ikke komme seg ut av bilen alene, hvis for eksempel enkeltsetet tok fyr, ville situasjonen vært dramatisk. Så å forbedre sikkerheten innebærer å modifisere noen aspekter av kretsen.

«Når jeg ser tilbake på ulykken, tror jeg at jeg var så heldig at glorien reddet livet mitt da jeg skled ut på asfalten. Kinesisk fortsetter. Men jeg skjønte ikke umiddelbart at jeg satt fast mellom dekkveggen og bommen. Jeg skjønner ikke hvor jeg er under alt utvinningsarbeidet. Dette skjønte jeg først da jeg kom til legesenteret. Og etter de første eksamenene ba jeg dem om å se reprisene for å forstå hva som skjedde.