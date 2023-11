Ziad Medouk, palestinsk forfatter: «Gaza er ikke lenger Gaza: det er bare ruiner»

«Alle palestinerne i Gaza er i sjokk etter disse 48 dagene med ødeleggelse, bombing, massakrer, folkemord. De innser at Gaza ikke lenger er Gaza. Gaza, min hjemby, Gaza, er ingenting annet enn ruiner, massiv ødeleggelse.»

Stemmen som sender oss denne talemeldingen er Ziad Medouk, en fransklærer i Gaza. Bak stemmen hans høres den konstante lyden av israelske droner som flyr over området.

«Jeg lever fortsatt av et mirakel.»

Denne palestineren fra Gaza blir fulgt av et lojalt fellesskap av fransktalende på sosiale nettverk. De var bekymret for hans to ukers stillhet på høyden av den israelske offensiven. Han hadde valgt å bli hjemme i den bombede og invaderte Gaza by.

27. oktober la han ut denne meldingen: «Jeg er fortsatt i live av et mirakel. Jeg er i sjokk. Jeg levde to forferdelige uker med forferdelige dager og netter. Israelske stridsvogner ødela nabolaget mitt. Jeg så døden tusen ganger om dagen.»

Jeg håper det blir våpenhvile

Ziad Meduk sender oss denne meldingen i dag for å forklare livet til innbyggerne i Gaza under denne våpenhvilen. Fremfor alt er deres håp at det skal bli en permanent våpenhvile.

«Det viktigste er å stoppe denne offensiven bestemt. Dette er ønsket til alle palestinere i Gaza. De vil være engstelige til våpenhvilen er over og alt er over. Vi får se i morgen. Kommer våpenhvilen? Vil den bli forlenget eller vil okkupasjonshæren fortsette sine angrep mot sivile?»

Veldig kort tid

«Folk er lettet etter disse fem dagene med våpenhvile»Ziyad erkjente Medook at pusterom, selv om den tilsynelatende var kortvarig, egentlig ikke kunne være til nytte. «Situasjonen er forferdelig. Folk er triste og desperate. De 400 000 palestinerne som i likhet med meg har bestemt seg for ikke å bli i nord, opplever en dramatisk situasjon.