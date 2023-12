Zizo Perks Yokaichi vant Hard Court Challenger Tennis Tournament i Japan denne søndagen.

I finalen beseiret Limburger verdens nummer 153 og N.4-seedet 6-2, 7-6 (7/2). Kampen varte i 2 timer og 3 minutter.

Berks tapte bare ett sett i første runde i hele turneringen.

I finalen dominerte han tidlig i kampen ved å konvertere to av sine fire pausepoeng og forsvarte to kontringssjanser på serven.

Det andre settet var vanskeligere etter at han droppet sitt første servicespill, men Zizo Berks kontret raskt og kom bra tilbake.

24-åringen tjenestegjorde for kampen på slutten av tie-break.

Det var den 7. karrieretittelen for den nåværende belgiske nr. 3 på ATP Challenger-kretsen. Perks utlignet sitt beste antall titler på et år (3), som i 2021, etter at 2022-årgangen var begrenset til ett trofé.

Han har vunnet alle de tre finalene han har konkurrert i denne sesongen: i april i Tallahassee, Florida, og for to uker siden i Drummondville, Canada.

Seieren vil tillate Zizou Bergs å rykke opp til 129. plass på ATP-rankingen, som vil bli oppdatert på mandag.

Hans karrierebeste rangering på 112 ble nådd i begynnelsen av februar. Det falt til 185. i midten av oktober.