Zloty var klar til å øke valutagevinsten med rentestigning i sikte: Reuters meningsmåling

Av Miroslava Krufova og Jason Hovet

PRAGUE (Reuters) – Zloty har større rom til å stige etter en rebound denne uken ettersom sjansene øker for at Polens sentralbank vil begynne å heve renten før heller enn senere, viste en undersøkelse fra Reuters fredag.

Den polske valutaen har haltet etter i Sentral-Europa i 2021, med den ungarske forinten og den tsjekkiske koruna som ledende, ettersom deres respektive sentralbanker har begynt å stramme sykluser midt i en post-pandemisk økonomisk oppgang og økende inflasjonstrykk.

Selv om Polens sentralbank har vært motvillige til å ty til rentestigninger for raskt, har en økning i inflasjonen til to tiår i august ansporet spekulasjoner om at en økning nå er mulig så snart som mulig. Som november. Andre analytikere har sagt at et første skritt er sannsynlig neste år.

Zloty steg 1,2% tirsdag og onsdag etter at inflasjonsdata kom ut, den største to-dagers stigningen siden april.

Reuters -undersøkelsen spår at zloty vil få ytterligere 1,8% i løpet av de neste 12 månedene og nå 4,425 per euro, en prognose som ligner på undersøkelsen for en måned siden.

Men med risiko rundt spørsmål som behandling av lån i utenlandsk valuta som har gått til retten eller politiske kamper mellom Warszawa og EU, er det lite sannsynlig at zlotiens reise blir jevn.

Malgorzata Krzywicka, analytiker i Erste Group Bank, sa at zloty vil fortsette å underpresterer sine jevnaldrende til den polske sentralbanken lanserer renteøkninger.

“Den siste styrking er overdrevet og det kan komme en kommende korreksjon, men ingenting veldig sterkt. Jeg tror reaksjonen (på en eventuell rentestigning) vil bli mildere, men neste år kan det bli litt mer takknemlighet.”

Forinten var den sentrale europeiske vinneren i 2021 med en økning på mer enn 4%.

Det forventes å fortsette å styrke og øke med 0,8% i løpet av det neste året til 345,2 per euro. Kronen var forventet å øke 1,0% til 25,10 per euro på 12 måneder.

“Den positive renteforskjellen mot euroen bør støtte valutaer (kronen og gylden) i de kommende månedene,” sa Radomir Jac, sjeføkonom i Generali Investments CEE.

“Men jeg deler oppfatningen om at den ungarske sentralbanken vil dempe tempoet og hyppigheten av rentestigninger … Dette vil sannsynligvis føre til et langsommere tempo i styrking av forinten sammenlignet med verdsettelsen om sommeren og i forhold til kronen . ” og zloty “.

(Informasjon fra Miroslava Krufova og Jason Hovet, redigert av Mark Heinrich)