Zoan, Knorr, Mars, Whiskas… Hvorfor er hyllene tomme på Colruyt?

Nå står det fast med to andre tungvektere, Unilever og Mars. et resultat ? Zoan, Knorr, Bonte, Mars, Snickers og Whiskas produkter forsvinner gradvis fra hyllene. Fra Colruyts side kommenterer vi ikke disse forhandlingene, annet enn å si at vi er sikre på at de vil oppnå et positivt resultat veldig snart. Faktisk er det et gammelt refreng, for verken leverandører eller distributører klarer seg uten hverandre i lengden.

«Vi vil informere kundene våre i løpet av de kommende ukene»: Colruyt annonserer en endring i hyllene

Disse midlertidige forstyrrelsene i forsyningskjeden på grunn av manglende avtale om priser var imidlertid forventet. Faktisk gikk de kraftige prisøkningene som ble etterspurt av produsentene i fjor veldig dårlig. Noen snakket til og med om opportunistisk inflasjon som ikke stemmer overens med reell inflasjon og økningen i prisene på energi og råvarer. Med fallende energi- og råvarekostnader siden i fjor, forventer forhandlere at dette gjenspeiles i prisene de betaler til sine leverandører.

Men produsentene på sin side er ikke tilbøyelige til å følge etter, og tror at lønnskostnadene har eksplodert og at prisene på energi, transport og emballasje langt fra er tilbake til nivåene før krisen. Ifølge matvareforeningen Vivia har gjennomsnittlig fortjenestemargin i næringsmiddelindustrien sunket til 2,8 %. Vi konstaterer imidlertid at de store gruppene ikke har sett marginene smelte, men tvert imot.

Colruyt forblir nå ubarmhjertig for å opprettholde sin laveste prisgaranti. Forhandlinger blir stadig viktigere for distributøren ettersom budkrigen varmer opp. Det er heller ikke umulig at Delhaize og Carrefour, som også har gått i forhandlinger, snart kan stå overfor strykning av noen produkter.