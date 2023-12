Zoom inn på Årets merkevare for indiske generasjon Z, ifølge Myntra

Oversatt



5. desember 2023

Vestlige merkevarer henvender seg til det indiske markedet, ivrige etter en befolkning på mer enn 1,4 milliarder, for det meste unge mennesker, og dens voksende middelklasse. Men hvis indiske designere kan gjøre seg bemerket i den globale motescenen, hva med lokale merker? Under arrangementet «Myntra Tech Threads» som ble holdt i Bangalore, India for noen dager siden, ga den lokale e-handelsgiganten bort premiene. Myntra: Se opp for årets «Gen Z»-merke ifølge Tokyo Talkies, hurtigmotemerket til merkevarestudio-livsstilsgruppen.

Vinterklær fra ny Tokyo Talkies-kolleksjon – Tokyo Talkies- Facebook

Merket ble valgt av e-forhandleren for sin evne til å holde seg på trenden og appellere til den indiske ungdommen.

«Vi er beæret og glad for å motta den prestisjetunge Myntra-prisen. Det er en anerkjennelse av det harde arbeidet og dedikasjonen til teamet vårt og den urokkelige støtten fra våre kunder og Myntra,» sa Shyam Prasad, administrerende direktør, Brand Studio Lifestyle. En pressemelding. «Tokyo Talkies er mer enn et merke; det legemliggjør den dynamiske tankegangen til Gen Z. Det handler om å gjøre vestlige klær enkelt, tilgjengelig og rimelig for den moderne indiske kvinnen.»

Tokyo Talkies tilbyr en ungdommelig estetikk inspirert av streetwear. Merkets nylig lanserte vinterkolleksjon inneholder avslappede jeans, pufferjakker i metalliske farger og graffiti-trykk.

Brand Studio Lifestyle Pvt Ltd ble etablert i 2015 og er basert i Bangalore. I Sør-India. Ved å operere på en «house of brands»-modell, lanserte selskapet en live e-handelsbutikk for sine merker i 2021 kalt GetKetch. Bortsett fra Tokyo Talkies, eier selskapet Vishut, Ketch, Locomotive, Highlander og Hoop-etiketter.