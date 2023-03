Zoom utvider sin AI-assistent med OpenAI

Zoom Video Communications kunngjør integreringen av OpenAI i sin AI-assistent Zoom IQ. Denne veiviseren vil blant annet hjelpe brukere med å oppsummere chatter og skrive innhold til chat-meldinger og e-poster.

Zoom annonserte nyhetene på Enterprise Connect-messen i Orlando, sammen med annen informasjon rettet mot blant annet å forbedre hybrid arbeidserfaring.

store språkmodeller

Zooms kunstige intelligens integrerer egne AI-modeller, samt løsninger fra markedsledere som OpenAI og fra kunder. «Vi er spente på mulighetene som tilbys av de nye store språkmodellene,» sa Smita Hashim, produktdirektør i Zoom. «Vår AI-tilnærming vil gi kundene mer fleksibilitet og hjelpe dem til å samarbeide tettere med kundene sine.»

Nærmere bestemt har Zoom annonsert tre nye funksjoner for Zoom IQ. Derfor er det skrivehjelpen som lar Zoom Team Chat-brukere raskt skrive meldinger basert på konteksten til en chat-samtale (chat). Legg også merke til tilbudet av andre skrivehjelpemidler for å skrive e-poster, der kontekst fra tidligere Zoom-møter, Zoom-telefonsamtaler og e-postutvekslinger vil bli integrert. Imidlertid vil denne funksjonaliteten i utgangspunktet kun være til stede i Zoom IQ for Sales.

Endelig vil Zoom IQ nå kunne ta oppsummeringer av møter og dele dem, inkludert oppfølgingshandlinger, direkte gjennom Team Chat, Zoom Calendar og Mail. Folk som har gått glipp av et møte vil ikke lenger måtte se lange opptak.