Zulte Waregem vant mot Michelin dagen etter at Tury dro

For en scene. Union – Unionistene tok ledelsen 3-2 under Kretsmøtet, med Julde Warem som valgte å gjøre det samme. Spillere uten Frankie Toure, som forlot klubben, slo Mitchell med samme poengsum (3-2) ved pause. Michelin er rangert som 7 (30 poeng), Cercle 13. (22.) og Zulte 15. (20. poeng).

På Ark-n-Seal Grounds, Avgang Frankie Toure Zulte Waregem vant direkte mot Michelin. I den første perioden ledet SSV Timmy Simons Har skapt to store muligheter gjennom Frank Boy (25., 27.) Men kameruneren scoret to ganger Cayton Cook. Michelin er farlig i to tilfeller: For det første, Samisk Poseidon Motsto et forsøk Marion Shwet (7.) men bøyd over i ett skudd Kerim Mrapti (37e, 0-1).

I gjenopptakelsen holdt Bosut laget sitt inne i kampen ved å blokkere et blankt skuddIgor de Camarco (47.). Stoppet oppmuntret Flandern igjen, og de kom nær likevekt Ibrahim Zak (51.) og Derek torturert (53.). Forfatteren av de to marsjene, Coucke kunne ikke stoppe Jelly Vossen Han scoret sitt tolvte mål (54., 1-1). Gjennom igjen har Michelin tatt ledelsen Nicola storm (74e, 1-2) Pluss Snø Dion (90. + 2, 2-2) og Jean-Luc Dompe (90. + 4, 3-2) Bekreftet Flanderns siste brann.