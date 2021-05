Zverev tar farvel med Tim og når finalen i Madrid Open – Sports

MADRID: Alexander Zverev ga et imponerende bud ved å beseire Dominic Thiem i strake sett lørdag og booket sin plass i Madrid Open-finalen, hvor han møter enten Casper Road eller Matteo Perettini.

Femte seed Zverev, som bedøvet fem ganger mesteren Rafael Nadal i kvartfinalen på fredag, slo Tim 6-3 6-4 i en repetisjon av 2018-finalen, som også tyskeren vant.

Zverev, 24, som forsøkte å vinne tittelen uten å tape et sett, sa som han gjorde for tre ganger år siden.

Tim truet med å slå tilbake sent etter å ha stilt 4-1 i andre sett, men han hadde mye å gjøre for å nå den tredje Madrid-finalen.

Det østerrikske tredje seedet vil nå rette oppmerksomheten mot Roma neste uke og deretter French Open, som begynner senere denne måneden, der de har blitt nummer to to ganger.

Turneringen så et bemerkelsesverdig comeback for Zverev, som bare har vunnet to kamper i sine tre tidligere arrangementer siden han vant Acapulco-tittelen i mars.

Og verdens nummer seks vil være en sterk kandidat i søndagens finale, mot norske Ruud eller italienske åttende-seedede Berettini.

Det var det første møtet mellom Zverev og Tim siden sistnevnte dramatiske seier i US Open Final 2020, da han kom tilbake fra to sett bak for å vinne tiebreak.

“Vi har hatt noen gode kamper,” la Zverev til, og etterlot fortsatt Tim i head-to-head-kamper, 8-3. “Vi spilte de største kampene i verden.

“Vi spilte 1000 Masters-finaler, vi spilte Grand Slam-finaler og (rivaliseringen) er fortsatt i utvikling.

“Det vil fortsette i noen år til. Vi håper å spille noen gode spill.”

Zverev startet hardt på Caja Magica, og reddet et bruddpunkt for å ta en 2-1 ledelse før han brøt i neste kamp på den fjerde sjansen.

Han mistet bare tre poeng til når han serverte da han komfortabelt avsluttet det innledende settet, før han la press på Tim tidlig i andre sett.

Verdens nummer fire Tim tapte serverer to ganger i sine fem første kamper, og satte Zverev på randen av seier.

Han klarte å få en av pausene, og fortsatte deretter servering i en maratonkamp for å kutte ledelsen til 4-3.

Men Zverev ble ikke nektet, og esset holdt ham perfekt timing foran før han sikret seg en endelig plass på kamp to-poeng.